Таблетка счастья: можно ли пережить измену любимого с помощью медикаментов

Переживание измены похоже на скорбь от потери чего-то важного. Можно ли излечить душевную травму при помощи пилюль?

Одна из самых распространенных причин, почему люди обращаются к психологу и психотерапевту — справиться с болью после измены мужа, жены, после предательства. Психиатр Ален Брюне из Университета Макгила в Канаде решил попробовать метод, который он использовал в лечении постравматического стрессового расстройства.

Ученый отобрал 55 человек, кто переживает измену партнера, дал им бета-блокатор (обычно такие препараты назначают при высоком кровяном давлении, мигренях и приступах тревоги). После этого он попросил подопытных рассказать о своих переживаниях.

Большинство участников рассказали, что им стало легче. Может, это способ быстро избавиться от болезненных переживаний?

«Любовная травма и ПТСР совсем не схожи. Что главное в ПТСР: человек попадает в ситуацию, которая несет угрозу жизни. У него острый стресс», — рассказал психиатр Геннадий Банников в беседе с KP.RU.

Он добавил, что этот человек не лечится от реакции на стресс, и его состояние становится хроническим. Также у него появляются навязчивые воспоминания о событии. При этом у него задействованы все системы организма, так что человек может истощить свои силы.

Переживание измены больше похоже на скорбь от потери чего-то важного и ценного. Банников объяснил, что при работе с травмой есть правило: перепроживать сложные события нужно под контролем специалиста, который понимает, что состояние человека может ухудшаться. Это не должно прорабатываться просто препаратом без наблюдения психотерапевта, считает эксперт.

Он добавил, что для лечения травм в психотерапии действительно применяются медицинские препараты, который обладают легким успокаивающим воздействием. Они помогают человеку раскрыться и облегчают «встречу» с тревожными чувствами. Очень важно, чтобы травма была прожита при поддержке врача.

Врач рассказал, что пережить неприятную травму может помочь легкий гипноз. В этом случае человек расслабляется, открывается доступ к заблокированным воспоминаниям. Однако полностью «стереть» воспоминания вряд ли получится. Эксперт подчеркнул, что любые сложные события требуют перепроживания при поддержке специалиста.

Как ранее писал 5-tv.ru, психотерапевт Артем Толоконкин рассказал, что тело может предупреждать о приблежающемся стрессе.