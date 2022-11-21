Восточная тонкость: Япония решила тайно помочь странам, отказавшимся осуждать Россию

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Игорь Рязов
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NHK: Минфин Японии рассказал о планах Токио помочь не осудившим Россию странам

Восточная тонкость: Япония решила тайно помочь странам, отказавшимся осуждать Россию

Фото: www.globallookpress.com / Naoki Nishimura

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Чиновники из Минфина Страны восходящего солнца призвали не выделять деньги Ирану, Вьетнаму и другим государствам, чья позиция отличается от японской. В МИД эти аргументы отвергли.

Власти Японии намерены оказать безвозмездную помощь 19 государствам, которые выступили против осуждающей Россию резолюции Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает NHK со ссылкой на Минфин Страны восходящего солнца.

Расследование ведомства выявило, что деньги 19 странам, занимающим противоположную Токио позицию в отношении Москвы, планировалось выделить в целях развития (Official development assistance, ODA).

«Средства выделят <…> Лаосу на сумму 2,9 миллиарда иен (20 миллионов); Вьетнаму — 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов); Ирану — 1,6 миллиарда иен (11 миллионов долларов) и другим странам на общую сумму 12,8 миллиарда иен (91 миллион долларов)», — говорится в публикации.

В Минфине Японии считают, что планы по выделению этих денег нужно пересмотреть и использовать средства «стратегически» с целью повышения влияния Японии. При этом в МИД страны не согласились с коллегами из финансового ведомства.

Там сообщили, что среди получателей денег есть неправительственные организации. Еще часть из них направляется по линии международных организаций. В МИД Японии пояснили, что решение о финансировании было принято «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии оказались расстроены из-за признания Украиной южной части Курильских островов. В Стране восходящего солнца поблагодарили Владимира Зеленского «за медвежью услугу».

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