«Звонят, угрожают»: кто хотел смерти Филиппа Киркорова

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 499

Бедрос Киркоров заявил об угрозах в адрес сына в начале карьеры Филиппа

«Звонят, угрожают»: кто хотел смерти Филиппа Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Слава — это не только всеобщее признание и ликование публики, но и запугивание со стороны злопыхателей.

Когда певец Филипп Киркоров стал популярным, то неизвестные бандиты стали звонить его папе, терроризировать и угрожать. Об этом сам отец артиста Бедрос Филиппович рассказал в интервью. По словам мужчины, пришлось срочно искать директора для известного сына.

«Стали нам оказывать и нежеланное внимание. Возвращаюсь я как-то с гастролей по Московской области, жена плачет: «Вот, ты сделал его артистом, а теперь бандиты звонят, угрожают, спрашивают, кто у сына директор». Начали мучить нас звонками, прессовать: «Плати дань, или мы твоего сына укоротим», — рассказал он в интервью изданию 7Дней.ru.

Семья Киркоровых была в замешательстве. Раньше они не сталкивались с подобным. Молодой Филипп порекомендовал отцу пойти к советскому и российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону. Уже тогда этот уважаемый артист имел большое влияние в шоу-бизнесе и мог дать совет в этой непростой ситуации.

«Я по старой дружбе пришел к Иосифу в офис, все ему рассказал. Он говорит: «Бедрос, сегодня такие законы, у артиста обязательно должен быть директор. Становись сам директором сына». Я говорю: «Не могу, я ничего в этом не понимаю, и потом, я хочу продолжать выступать», — объяснил 90-летний исполнитель.

Со слов отца Филиппа Бедросовича, Кобзон вышел из кабинета и велел своему собеседнику ждать. Через некоторое время музыкальный педагог вернулся с новостями. Оказывается, он ходил к предпринимателю Отари Квантришвили, который согласился помочь семье Киркорова.

«Иосиф поговорил с ним и вернулся ко мне: „Зайди к Отари“. Я пошел, рассказал все про звонки. „Я Иосифу Давыдовичу отказать не могу, — сказал Квантришвили. — Сделаю все, чтобы вас больше не беспокоили, — звонков не будет. Но директора надо все-таки найти“», — объяснил Бедрос Филиппович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какими растут внуки Бедроса Киркорова.

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