«Чуть больше десяти соток»: Владимир Политов строит загородный дом в Подмосковье

Владимир Политов впервые показал строящийся загородный дом. Сколько миллионов солист «На-На» вложил в коттедж и почему заморозил ремонт до весны, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Солист группы «На-На» Владимир Политов занимается обустройством своего коттеджа в Подмосковье. Каким будет загородный дом звезды и появится ли в нем детская комната, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

Камуфляжный костюм, резиновые сапоги. В непривычном для поклонников образе солист группы «На-На» Владимир Политов проводит экскурсию по своему загородному участку. На десяти сотках земли певец возводит дом в 150 квадратных метров.

«Все очень быстро: быстро доставляется, привозится, вообще проблем никаких нет», — поделился артист.

Место для будущего загородного дома Политов выбрал скромное — тихий поселок в Клинском районе, примерно 100 км от Москвы. Ни намека на звездный статус. Рядом нет дорогих ресторанов и магазинов. Но певца это не смущает. Главное, что есть речка и лес. За полгода строители уже успели залить фундамент, возвести каркас из газоблоков и сделать крышу. Эти работы обошлись артисту в шесть миллионов рублей.

«С отделкой. Но тоже все зависеть будет от того: какое отопление будет, какие провода будут использоваться в электрике, сколько розеток будет, что это будет батарея или теплый пол, какая отделка будет», — пояснил Владимир Политов.

Идея переехать в собственный дом возникла у него после свадьбы. Два года назад певец во второй раз женился. Избранницей артиста стала поклонница Ольга. Владимир привел ее в свою квартиру в Химках. А поскольку музыкант жил вместе с дочерью и ее супругом, двум хозяйкам вскоре стало тесно в одном помещении.

«Семья большая, дочь выросла, народу много, поэтому нужно дополнительное помещение», — рассказал певец.

Изначально Политов планировал не экономить на особняке. Мечтал, что загородный дом будет большим и уютным. Он задумал сделать просторную гостиную с камином, три большие спальни, оружейную, собственную музыкальную студию и отдельную детскую комнату для будущих наследников. И полностью решил отказаться от батарей.

«Это сейчас не ново, многие применяют систему теплого пола. Нет вот этих пылесборников батарейных и пространства сразу больше становится», — по-хозяйски рассуждает музыкант.

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Однако в ходе строительства звезде пришлось немного изменить планы. Он решил сделать коттедж одноэтажным и отказался от идеи с уличным бассейном.

«У меня был опыт с бассейном, это, конечно, напряжно немножко. В него постоянно надо реагенты какие-то, чистить надо, а поскольку здесь вот деревья вокруг, это постоянно листва будет лететь, и мошки будут в бассейне бултыхаться», — рассказал Владимир Политов.

Работ предстоит еще много, как и вложений. Пока музыкант приостановил стройку.

«Здесь еще ни крышу не зашивали, ничего. Сейчас зиму постоит, посмотрим, как он выстоит, что будет», — поделился он.

Владимир признался, что на все его задумки нужны большие деньги. А он не получает высоких гонораров. Артист все также трудится в составе легендарной группы «На-На», но успех у публики уже давно не тот. Теперь певец надеется на новогодние корпоративы, чтобы вернуться к строительству весной.

«То, что я планировал на этот сезон, у меня все нормально, я вписался. Дальше посмотрим какая ситуация будет. Все будет зависеть от финансовых поступлений, в первую очередь, я думаю, что к концу следующего сезона, в худшем случае — через два года», — рассказал звезда.

На заработанные деньги солист группы «На-На» планирует подвести коммуникации к дому и поставить окна. Чтобы сэкономить, чистовую отделку решил делать сам. Новоселье Владимир надеется справить с особым размахом. Планирует позвать коллег по группе, в том числе продюсера Бари Алибасова, и обязательно угостить их своим коронным блюдом — бастурмой из лосятины.

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