«330 метров, три этажа»: сколько юморист Попов заплатил за элитный таунхаус

Загородная недвижимость резидента Comedy Club располагается недалеко от МКАД.

Пока одни звезды российского шоу-бизнеса спешно продают свое элитное имущество, другие, наоборот, приумножают состояние. Актер и юморист Роман Попов решил основательно обустроиться в Подмосковье.

Звезда сериала «Детективное агентство Мухича» вложился в покупку трехэтажного таунхауса. По сообщениям Газета.ру, покупка дома обошлась резиденту Comedy Club в круглую сумму. Он раскошелился на 14 миллионов рублей.

«330 метров, три этажа. У меня была возможность заплатить 50% стоимости, остальные должен выплатить за два года. От МКАД всего 6,5 километра», — поделился финансовыми подробностями юморист в разговоре с Лерой Кудрявцевой на телешоу «Звезды сошлись».

Обживать свою загородную «обновку» артист начнет позже, так как в подмосковном особняке полным ходом идет ремонт.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая избранница рэпера Гуфа Айза купила роскошный дом после жалоб на безденежье.