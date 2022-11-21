Число погибших при взрыве дома на Сахалине увеличилось до 10 человек

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 34

Число погибших при взрыве в жилом доме на Сахалине возросло до 10 человек

Число погибших при взрыве дома на Сахалине увеличилось до 10 человек

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

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Разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен, среди погибших четверо детей.

В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Тымовское на Сахалине погибло десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В результате взрыва погибли десять человек, среди них четыре ребенка. Также два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно», — поделился собеседник с агентством.

Он также сообщил, что специалисты обследовали конструкции дома, работы продолжаются.

Трагедия произошла утром 19 ноября. Из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Эпицентр взрыва находился на пятом этаже, по предварительной версии, именно там взорвался 20-литровый газовый баллон. По словам губернатора Валерия Лимаренко, дом не был газифицирован.

Житель пятиэтажки Алексей Фуликов рассказал «Известиям», что в результате трагедии потерял супругу, десятилетнюю дочь и 13-летнюю племянницу. В живых остались только он и восьмилетняя племянница. По его словам, все было нормально, никто не чувствовал запаха газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасали людей под завалами после взрыва в пятиэтажке на Сахалине.

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