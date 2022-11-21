«Уже не справляемся»: кто и зачем увез Доронину из санатория

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 216

Директор МХАТ Кехман рассказал, как живет Доронина в доме престарелых

«Уже не справляемся»: кто и зачем увез Доронину из санатория

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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В последнее время появилось множество слухов о том, что 89-летняя актриса якобы отправлена в дом престарелых. Так ли это на самом деле?

Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман прокомментировал состояние здоровья 89-летней Татьяны Дорониной.

Недавно распространились слухи, что актриса находится в доме престарелых в полном одиночестве. Однако Кехман утверждает, что Доронина проходила лечение в санатории в Барвихе, но персонал не смог оказать ей должное лечение, поэтому ее перевели в специальный центр на юго-западе столицы.

«После COVID-19 они уже не могли следить за ней. Именно Барвиха! Они сказали: „Мы уже не справляемся. Она ослабла. Поэтому мы просим вас найти другое место, чтобы обеспечить уход“. Мы все время общаемся с Татьяной Васильевной. Завтра едет зубной врач, чтобы посмотреть ее», — заявил директор МХАТ в программе на одном из телеканалов.

Владимир Кехман добавил, что у Татьяны Дорониной все хорошо: она ежедневно проходит процедуры, массажи, ее посещают врачи.

«Все делают так, чтобы 25 января на ее именины она оказалась в театре. Мы ей подготовили квартиру, сделали там ремонт», — поделился Кехман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Интернов» Светлана Пермякова рухнула в реку с высоты.

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