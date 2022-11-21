«Перещеголяла Настеньку»: главная соперница Волочковой снялась топлес с ребенком

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 481

Телеведущая Елена Николаева снялась обнаженной с сыном от бизнесмена Игоря Вдовина на руках

«Перещеголяла Настеньку»: главная соперница Волочковой снялась топлес с ребенком

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В декабре 2021 года Елена Николаева родила сына от экс-мужа Анастасии Волочковой. К слову, дочь балерины решила жить с мачехой и отцом.

Телеведущая Елена Николаева опубликовала обнаженное фото с сыном. Звездная мама позировала в белоснежной постели, нежно обнимая ребенка. Фотосессию с наследником телеведущая опубликовала в своем личном блоге.

Подписчики Николаевой оценили снимки и написали множество комплиментов в комментариях.

«Какая нежность»,

«Мадонна с младенцем»,

«Красота!» — снова и снова писали поклонники.

Елена Николаева стала мамой 21 декабря 2021 года. Появившегося на свет мальчика назвали Александером. Отец ребенка — бизнесмен Игорь Вдовин, бывший муж балетной дивы Анастасии Волочковой. Кстати, в комментариях под фото некоторые пользователи отметили, что новая жена Вдовина более красива, чем балерина Волочкова.

«Перещеголяла Настеньку»,

«Божественно красивая», — написали они.

К слову, от Волочковой у Вдовина есть дочь Ариадна. У девушки напряженные отношения с матерью. Она живет вместе с отцом и мачехой Еленой Николаевой. В одном из интервью Ариадна призналась, что с мачехой у нее теплые отношения без конфликтов и напряжения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Волочкова сделала заманчивое предложение мойщику остановок.

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