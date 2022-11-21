Больше 100 тысяч: у Гузеевой опять отсудили баснословную сумму из-за ремонта
Мещанский суд Москвы взыскал с Гузеевой 100 тысяч рублей из-за ремонта
Фото: © РИА Новости / Тарас Литвиненко
Представители знаменитой артистки так и не появились на заседании. Почему?
Мещанский суд Москвы взыскал свыше 100 тысяч рублей с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в пользу страховой компании за испорченный ремонт. Об этом стало известно от источника 5-tv.ru.
«Суд решил исковые требования „Сбербанк страхование“ удовлетворить, взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 100 938 рублей и 2218 рублей госпошлины», — заявила судья Яна Пивоварова.
К слову, представители артистки на заседании не появились. Недавно этот же суд одобрил похожий иск страховщиков и постановил актрисе выплатить более 80 тысяч рублей.
Судебные разбирательства начались у Ларисы Гузеевой после ремонта в квартире. Строители, которых наняла актриса, выполнили свои обязанностями с нарушениями. Из-за неграмотной деятельности работников в стенах дома появились трещины. Соседку актрисы это очень взволновало и она подала суд на телеведущую.
Впрочем, это не первая история с судами и Гузеевой. Ранее 5-tv.ru сообщал, как она отсудила миллионы у дизайнера, создавшего интерьер ее квартиры.
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