Больше 100 тысяч: у Гузеевой опять отсудили баснословную сумму из-за ремонта

Представители знаменитой артистки так и не появились на заседании. Почему?

Мещанский суд Москвы взыскал свыше 100 тысяч рублей с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в пользу страховой компании за испорченный ремонт. Об этом стало известно от источника 5-tv.ru.

«Суд решил исковые требования „Сбербанк страхование“ удовлетворить, взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 100 938 рублей и 2218 рублей госпошлины», — заявила судья Яна Пивоварова.

К слову, представители артистки на заседании не появились. Недавно этот же суд одобрил похожий иск страховщиков и постановил актрисе выплатить более 80 тысяч рублей.

Судебные разбирательства начались у Ларисы Гузеевой после ремонта в квартире. Строители, которых наняла актриса, выполнили свои обязанностями с нарушениями. Из-за неграмотной деятельности работников в стенах дома появились трещины. Соседку актрисы это очень взволновало и она подала суд на телеведущую.

Впрочем, это не первая история с судами и Гузеевой. Ранее 5-tv.ru сообщал, как она отсудила миллионы у дизайнера, создавшего интерьер ее квартиры.