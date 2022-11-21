Международный форум по атомной энергетике «Атомэкспо-2022» стартовал в Сочи

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Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал собравшимся, что России удалось сохранить практически все научные и коммерческие связи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

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В Сочи стартовал крупнейший международный форум по атомной энергетике «Атомэкспо-2022». На побережье Черного моря приехали специалисты из 50 стран.

В течение двух дней в образовательном центре «Сириус» будут проходить пленарные заседания и круглые столы. Одной из главных тем станет роль атомной энергетики в решении задач глобальной климатической повестки. Выступая на открытии «Атомэкспо», глава «Росатома» Алексей Лихачев с уверенностью заявил, что форум станет важным шагом в дальнейшем развитии атомной энергетики на земле.

«Мы практически не разорвали ни одной связи — коммерческой или научной — с нашими партнерами и видим очень заинтересованный отклик и желание вместе преодолеть те сложности, которые сегодня, к сожалению, по разным принципам начинают разделять нашу планету — Европа, Азия, Север, Юг, коллективный Запад и не Запад коллективный, понимаете? Вот при всем при этом нам удается сохранить и технологическое единство, и научно-техническое сотрудничество», — заявил Алексей Лихачев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Египте начался основной этап сооружения второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

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