Чума малодетности: почему население Земли «застрянет» в 2050 году

По словам демографа Юрия Крупнова, увеличение населения планеты до восьми миллиардов совсем не означает рост рождаемости.

В Российской Федерации и во всем мире наблюдается так называемая «демографическая зима», или другими словами, «чума малодетности». Подробно об этом процессе в рамках выступления на пресс-конференции «Известий» рассказал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Он отметил, что несмотря на увеличение населения планеты, в каждой ячейке общества, в каждой семье рождается все меньше детей. Поэтому тревожные заявления некоторых ученых о перенаселении Земли нельзя считать серьезными.

«То, что происходит сегодня в мире с демографией, можно определить как демографическую зиму, как это ни парадоксально. Потому что за этим ростом населения, который будет примерно до 2070 года или даже до 2050 года и остановится на десяти миллиардах человек, главный базовый процесс — то, что падает детность. То есть семья во всем мире, даже в самых отсталых странах, становится все более малодетной. И вот эта демографическая зима — это и есть реальная угроза, чума малодетности, как я называю», — объяснил Юрий Крупнов.

15 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что население Земли достигло восьми миллиардов человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это поводом для счастья, ведь это означает, что достижения в области здравоохранения увеличили продолжительность жизни человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пособие для беременных в России планируют увеличить в два раза.