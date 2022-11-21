Калорийная бомба: какие «праздничные» салаты считаются самыми вредными

Любимые салаты, которые всегда есть на новогодних столах, оказались не так полезны.

Врач-онколог Антон Ильин в эксклюзивной беседе с Газетой.ру рассказал, чем опасны любимые многими россиянами салаты.

Например, самым опасным салатом врач назвал оливье. В нем перемешиваются не самые совместимые продукты, поэтому организму будет сложно с ними справиться.

«Оливье состоит минимум из шести ингредиентов плюс заправка. Самые опасные из них — вареная колбаса, в которой много сои, крахмала, трансжиров, но мало мяса, а также майонез — творение пищепрома, целиком состоящее из трансжиров», — объяснил Ильин.

Он также отметил, что придется пробежать примерно десять километров, чтобы сжечь среднюю порцию оливье.

Второй по опасности салат, по мнению врача, это селедка под шубой. Ильин пояснил, что вареная картошка, морковка и свекла повышают сахар в крови, а соленая селедка к утру подарит отеки.

Не угодил Ильину и крабовый салат, в котором, по мнению доктора, слишком много крахмала из-за крабовых палочек. Второй минус — в составе салата много продуктов с «быстрыми» углеводами, которые не приносят никакой пользы.

Также вредным онколог считает салат мимоза. Его обычно готовят с картошкой либо с рисом, но в обоих случаях состав обеспечит резкий скачок сахара в крови.

«Недобросовестные производители часто используют для консервов горбушу, которая уже пошла на нерест. С этого момента в организме рыбы начинаются необратимые изменения — под воздействием кортизола рыба фактически начинает разлагаться заживо. Есть ее просто опасно для здоровья», — подытожил эксперт.

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