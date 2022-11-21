Как не навредить будущему малышу? О чем стоит позаботиться кандидатам в родители прежде, чем думать о потомстве?

Акушер-гинеколог Ирина Усачева рассказала, что у ВИЧ-позитивной женщины может родится здоровый ребенок. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Она отметила. что иногда достаточно одного незащищенного полового акта для того, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией. Однако бывают случаи, когда один из партнеров ВИЧ-позитивный, а другой — отрицательный.

«Если говорить о том, возможно ли рождение здорового ребенка у ВИЧ-позитивной женщины, то да, возможно, но для этого она совместно с врачами должна проводить ряд профилактических мероприятий. Помимо наблюдения врача акушера-гинеколога, женщина должна наблюдаться еще у врача инфекциониста, регулярно его посещать для того, чтобы сдавать анализы для определения вирусной нагрузки, а также проводить противовирусную терапию, как во время беременности, так и после родов, для того, чтобы минимизировать риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку», — объяснила она.

Эксперт объяснила, что женщине также стоит отказаться от грудного вскармливания, так как инфекция может передаваться с молоком матери. Она отметила, что роды очень важны для младенца, так как именно в это время 60% малышей заражаются ВИЧ. Здесь главная задача предупредить контакт ребенка с биологическими жидкостями матери, но окончательное решение о родоразрешении принимается индивидуально.

«Если мы говорим о кесарево сечении, то здесь необходимо его выполнять до начала родовой деятельности и до излития околоплодных вод. Такие мероприятия снижаю передачу ВИЧ-инфекции практически на 50%. Если женщина будет рожать через естественные родовые пути, то здесь необходимо также принимать ряд профилактических мероприятий для того, чтобы минимизировать риск передачи ВИЧ-инфекции от мамы к ребенку», — подчеркнула Усачева.

Гинеколог указала, что речь идет о промывании глазок малыша и обрабатывании его раствором хлоргексидина. О репродуктивной системе ВИЧ-инфецированной женщины врач рассказала, что нужно регулярно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем, а также ежегодно проводить скрининг с целью профилактических заболеваний.

Несколько лет назад актриса Светлана Пермякова призналась, что была замужем за бывшим арт-директором одного из московских заведений Евгением Бодровым. пара распалась через месяц после свадьбы из-за пристрастия супруга к запрещенным веществам. Кроме того, он был ВИЧ-инфецирован, о чем артистка не знала. Она мечтала родить от него ребенка и не предохранялась.

Как ранее писал 5-tv.ru, согласно укусу Росстата, каждый шестой россиянин уверен, что можно подхватить ВИЧ-инфекцию через укус комара. На самом деле многочисленные исследования показали, что ВИЧ таким образом заразиться нельзя, рассказала инфекционист-педиатр Елена Акименко.