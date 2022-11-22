Инфографика: когда последний раз извергались самые активные вулканы России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

За последние 22 года в России извергались 17 вулканов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Airbus DS; 5-tv.ru

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В минувшие выходные на Камчатке началось мощное извержение двух вулканов: Шивелуч и Ключевская сопка. Последний из них начал стрелять «бомбами».

Минувшие выходные в России ознаменовались пробуждением сразу двух вулканов, расположенных на Камчатке: Шивелуч и Ключевская сопка. Последний из них начал стрелять «бомбами». Вероятно, пепел затронет ближайшие населенные пункты, а лава дойдет до ближайшей трассы. Сколько всего в России вулканов и когда последний раз они извергались?

Всего в России более 170 вулканов, но за последние 22 года извергались только 17: на Камчатке, на Сахалине, на Курильских островах.

Действующие вулканы Камчатки

  • Ключевская сопка — более 50 извержений за 270 лет, последнее в 2020 году;
  • Шивелуч — непрерывно извергается с 2019 года;
  • Толбачик — найденные в лаве минералы названы «Толбачинскими алмазами», последнее извержение в 2013 году;
  • Карымский — непрерывно извергается с 2019 года;
  • Жупановский — находится рядом с Петропавловском-Камчатским. Последнее изверждение в 2017-м;
  • Корякский — внесен в список Вулканов Десятилетия, извергался в 2008-м;
  • Безымянный — по нему назван новый тип извержения, «тип Безымянного», «направленный взрыв». Извергался в 2022-м;
  • Горелый — последнее извержение в 2013-м;
  • Мутновский — последнее извержение в 2000, вокруг возникло ледяное озеро;
  • Камбальный — последнее извержение в 2017-м;

Действующие вулканы Курильских островов

  • Алаид — остров Атласова. Самый высокий вулкан на Курилах. Извергался в 2016 году;
  • Эбеко — последнее извержение в 2005 году, признан опасным для авиасообщения;
  • Чикурачки — самый высокий вулкан Парамушира, извергался в 2005, опасен для авиасообщения;
  • Чиринкотан — последнее извержение в 2013 году;
  • Райкоке — последнее извержение в 2019 году;
  • Пик Сарычева — один из самых активных вулканов на Курилах, извергался в 2009 году;
  • Чирпой — последнее извержение в 2013 году;

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет с пожарными врезался в склон действующего вулкана Этна.

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