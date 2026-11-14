Болгария больше не будет поставлять Киеву оружие

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Дарья Белова
Дарья Белова 26 0

Премьер-министр страны отказался передавать вооружение из армейских запасов и поддерживать Украину за счет новых бюджетных расходов.

Болгария отказалась вооружать Украину

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Болгария прекратила поставлять оружие и боеприпасы из запасов национальной армии Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев.

«Мы больше не будем предоставлять оружие и боеприпасы из запасов болгарской армии», — высказался Радев, его слова приводили в БТА.

Он добавил, что Болгария также не намерена оказывать Киеву экономическую помощь.

Вопрос о дальнейшем финансировании Украины стал предметом разногласий и среди европейских государств. Ранее портал Rapporteur сообщил, что требование Германии включить расходы на поддержку Украины в бюджет ЕС на 2028–2034 годы вызвало споры между странами объединения.

Против новых финансовых обязательств, помимо Болгарии, выступили Венгрия, Чехия, Словакия, Ирландия и Словения.

Ранее также сообщалось, что Радев критиковал удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре. Он предупреждал, что атаки на нефтеперерабатывающие предприятия могут привести к росту цен на топливо.

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Болгария больше не будет поставлять Киеву оружие

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