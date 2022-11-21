«Украина победить не сможет»: почему Запад изменил риторику в отношении России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 799

Политолог Кошкин назвал изменение риторики Запада в отношении РФ желанием заморозить конфликт на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Упавшие на польской территории ракеты показали, что между украинским лидером Владимиром Зеленским и его союзниками на Западе произошел разлад. Усилится ли давление на Украину для завершения конфликта?

Недавно упавшие на территорию Польши ракеты продемонстрировали явный раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и его союзниками на Западе. Если раньше во всех бедах винили Россию, то теперь многие страны Европы откровенно признают, что ракеты были украинскими. Измененная риторика по отношению к России показала желание Запада как можно скорее заморозить конфликт в Незалежной. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил политолог Андрей Кошкин.

Теперь все чаще из уст аналитиков, экспертов и критиков за океаном звучит мнение о завершении конфликта на Украине. Это подтвердилось и тогда, когда президент США Джо Байден дал оценку провокационному высказыванию украинского лидера Владимира Зеленского. Он отверг слова Зеленского про падение ракеты в Польше, который обвинил во всем Россию.

«Мы увидели желание Вашингтона в какой-то степени заморозить кризис. Но, в то же время, не надо расслабляться, надеяться на то, что это так», — отметил Кошкин.

Ведь на недавнем заседании Контактной группы по Украине «Рамштайн-7» министр обороны США Ллойд Остин еще раз акцентировал внимание — будет сделано все для того, чтобы Вооруженные силы Украины продолжали боевые действия.

«Мы видим, правая рука не знает, что делает левая. С одной стороны, есть понимание, что надо менять парадигму на Украине. С другой стороны, понимают — Украина победить Россию на поле боя не сможет», — объяснил политолог.

Именно в такой противоречивой ситуации и происходит желание Запада заморозить конфликт. Тем более, что к зимней кампании ВСУ не готовы, уверен эксперт. При этом некоторое изменение риторики Запада по отношению к России не спровоцирует страны на полное завершение украинского конфликта, лишь смягчит позиции Зеленского. А сам инцидент с упавшими ракетами со временем сойдет на нет, заключил Кошкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США посоветовали Киеву осторожнее выбирать слова о России.

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