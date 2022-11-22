Больше не друзья: муж оскандалившейся Нетребко убрал Баскова с совместного фото

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 294

Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов избавился от Николая Баскова на совместном фото

Больше не друзья: муж оскандалившейся Нетребко убрал Баскова с совместного фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Юсиф Эйвазов не потерпел, чтобы на одном фото с ним был Николай Басков, и закрыл его лицо стикером. Не выдержал конкуренции?

Муж оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов публично открестился от Николая Баскова, убрав его с фотографии.

Эйвазов опубликовал в соцсетях кадр 2014 года, на котором за одним столиком он сидит с женой, Андреем Малаховым, Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. Лицо натурального блондина закрывает стикер. При этом на такой же фотографии в профиле Андрея Малахова никакого стикера на лице Баскова нет.

Что Эйвазов хотел сказать своим поступком — неизвестно. Но подписчики в соцсетях предполагают, что причина кроется в конкуренции артистов или в разных политических взглядах, передает ФАН.

Недавно оперная дива Анна Нетребко раскритиковала спецоперацию на Донбассе и отменила российские концерты, однако ее супруг решил не открещиваться от слушателей из РФ.

Заметим, что все это происходит после того, как оперная парочка оскорбила русскоязычных подписчиков, находясь в нетрезвом состоянии. Скандалы просто не покидают супругов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анна Нетребко пытается «усидеть на двух стульях» по вопросам специальной военной операции России на Украине.

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