Что может рассказать о характере мужчины месяц его рождения?

При знакомстве с мужчиной дамы хотят поскорее узнать, какой у него характер, и часто проверяют совместимость по гороскопу. Но есть и другие способы узнать человека поближе. О том, что месяц рождения мужчины расскажет о его характере раскрыл ясновидящий Сергей Полушкин порталу RSUTE.

Январь

Рожденные в этом месяце мужчины ценят достаток и высокое качество жизни, но будут одаривать подарками только ту единственную. Если вы подойдете друг другу, январский мужчина докажет вам свои чувства поступками. Но до этого ничего не ждите, пока он не убедится, что точно нашел свою любовь.

Февраль

Этот месяц подарил мужчинам чуткость и непоседливость. В молодости они очень активные и обожают приключения, однако с возрастом успокаиваются. Разгадывать его характер придется долго и не факт, что получится сделать это до конца. Февральские мужчины упрямы и легко добиваются своей цели.

Март

Если ваш потенциальный партнер родился в марте, ждите от него много романтики. Он захочет завоевать ваше сердце как можно скорее, а когда сделает это, станет требовательным и педантичным, что будет полной противоположностью его образа в начале вашего знакомства.

Апрель

Апрельский избранник немного осторожнее, но упрямство не даст ему сдаться после вашего первого отказа. С любимой девушкой он будет ласковым и нежным, а с коллегами и подчиненными строгим и хмурым человеком.

Май

Мужчины, родившиеся в мае, нерасторопны в молодости и основательны в зрелости. Они придерживаются консервативных взглядов и не любят экспериментировать. Возможно, вам придется признаться в чувствах первой, потому что майские мужчины не слишком любят лидерство.

Июнь

Головокружительный избранник подарит вам страсть и эмоции, но не ждите, что он будет верен вам одной. Ему необходимо чувствовать себя лучше всех, поэтому он постоянно будет с кем-то флиртовать. Но зато с ним всегда весело и легко.

Июль

В отличие от июньских мужчин, такие партнеры очень семейные люди. Но будьте аккуратны — во время разговора вы можете ненароком задеть его неосторожным замечанием и даже не узнать об этом.

Август

Прирожденные лидеры, рядом с которыми вы будете чувствовать себя королевой. Мужчины, рожденные в этом месяце, очень харизматичные и могут добиваться большого успеха. С девушками они ласковы, однако спустя время могут начать требовать восхищения в свой адрес.

Сентябрь

Эти мужчины будут очень долго присматриваться и выжидать подвоха. Но если вы проявите достаточно выдержки, то избранник будет вам предан. Это идеальный семьянин.

Октябрь

С сентябрьским мужчиной вы точно не соскучитесь. Он много болтает и всегда найдет что сказать. Но есть один недостаток — мужчина не очень хозяйственный, он не любит выполнять домашние обязанности.

Ноябрь

В такого мужчину легко влюбиться, потому что устоять перед его таинственностью невозможно. Многие ради ярких эмоций готовы даже на короткий роман с ноябрьскими мужчинами. Но если все по-серьезному, придется привыкнуть к его характеру.

Декабрь

Рожденный в декабре мужчина настоящий трудоголик, прежде всего он будет думать о работе. Если вы к этому готовы, то можете ждать верности и обожания, но приготовьтесь взять ведение хозяйства на себя.

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