Что известно о задержании арендатора сгоревшего склада в Москве, где погибли люди

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В Москве задержали арендатора сгоревшего склада на площади трех вокзалов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков ; 5-tv.ru

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Несчастные не могли выбраться из «закупоренного» помещения. Спасателям пришлось ни один час их разыскивать.

В Москве задержали Антона Мачелюка — владельца оптовой фирмы «Цветы от Мачелюка». Именно он арендовал помещение сгоревшего склада, где в огне и в дыму погибли семь человек. Также задержан специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов. Следователи уже предъявили обвинение.

Нарушений на цветочной оптовке было много. Как говорят очевидцы, на складе проводили сварочные работы. И от искры могла воспламенится обшивка стен. Огнетушители, которыми охранники пытались сбить пламя, оказались просрочены и не сработали, эвакуационные выходы были наглухо заколочены, и люди оказались в огненной ловушке.

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