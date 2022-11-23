Звезда «Интернов» Светлана Пермякова искусственно подтянула верхние веки

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 296

Актриса Светлана Пермякова сообщила об операции по подтяжке верхних век

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова искусственно подтянула верхние веки

Фото: ВКонтакте / s_permyakova

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Внешний облик — это визитная карточка артиста, поэтому знаменитости готовы идти на крайние меры для достижения идеала.

Актриса Светлана Пермякова сообщила фанатам неожиданный факт о своей внешности. Оказывается звезда «Интернов» сделала подтяжку верхних век, однако процедура была сделана давно и точное время артистка не раскрыла.

Все началось с того, что в личном блоге Пермяковой сделали искренний комплимент. В свои 50 лет артистка выглядит потрясающе, поэтому поклонники часто пишут Светлане Юрьевне о ее привлекательности. В этот раз один из подписчиков захотел узнать секрет красоты актрисы и поинтересовался, не делала ли та каких-нибудь операций.

Светлана Пермякова ответила на вопрос фаната о пластических операциях; Фото; Instagram* / s_permyakova

«Спасибо! Давно делала подтяжку верхних век и все. Генетика», — отметила Пермякова.

К слову, Светлана Юрьевна ставит внешность не на последнее место в жизни. Ранее она заявила, что любит симпатичных парней, а особенно с красивой пятой точкой.

Однако помимо внешнего облика немало важна и внутренняя красота. По словам звезды «Интернов», мудрые мужчины влюбляются в таких же умных и сильных женщин. Именно рассудительные и даровитые девушки больше всего привлекают противоположный пол. Вероятно, в этом и состоит секрет привлекательности Пермяковой?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Юрьевна ответила на вопрос о своей второй беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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