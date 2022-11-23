Защитники Донбасса начали проходить реабилитацию в Тульской области

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 20

Уникальная программа не только помогает военным с увечьями физически окрепнуть, но и возвращает улыбку на их лица.

Защитники Донбасса начали проходить реабилитацию в Тульской области

Фото: пресс-служба ОНФ

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Народный фронт организовал реабилитационную программу для 20 защитников Донбасса, получивших увечья в ходе боевых действий. Военнослужащих отвезли в Республиканский учебно-тренировочный центр в городе Алексин Тульской области. Участниками десятидневной программы стали герои различных возрастов из армии России и Народной милиции ЛНР и ДНР.

Военнослужащие уже успели попробовать себя в нескольких видах спорта: волейбол сидя, следж-хоккее, керлинг, регби на колясках. Секреты спорта, полезные навыки и просто плечо поддержки предоставили ведущие спортсмены параолимпийских сборных. Они на своем примере показали, что для сильного духом человека не существует никаких преград.

После спортивных мероприятий военные посетили зооферму, где пообщались с животными и даже прокатились верхом на лошадях. Кроме того, они поиграли в настольные игры и послушали концерт от Руслана Осташко и певицы Юты.

Ежедневно с пострадавшими в ходе СВО занимаются опытные реабилитологи.

«Пока выстраивается система работы с ветеранами, „Народный фронт“ объединяет всех, кто готов адресно помогать и поддерживать бойцов, получивших тяжелые ранения, собирает ресурсы и некоммерческих организаций, и бизнеса для того, чтобы в этом важнейшем вопросе было сделано абсолютно все возможное», — рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Как рассказали организаторы программы, суть всех этих активностей: вернуть пострадавших к обычной гражданской жизни, ввести их в социум. Ведь увечья тяжелы не только физически — страдает и душа. Поэтому в столь трудное время необходимо оказать моральную поддержку героям Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что благотворительный фонд помощи детям Донбасса отправил медицинское оборудование в ЛДНР.

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