Воздушная тревога объявлена в 12 регионах Украины

Воздушная тревога звучит в 12 регионах Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованной изданием карте, сирены работают в Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В частности, воздушная тревога объявлена в Киеве.

Российская армия наносит массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту. За его организацией, сообщали представители российских властей, стоят украинские спецслужбы.

С тех пор воздушная тревога на Украине звучит каждый день, иногда — по всей стране. Президент страны Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Это привело к массовым отключениям электроэнергии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как армия России устроила Западу неприятный «ракетный сюрприз» на Украине.