Европейский парламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине. Однако смысла в этом нет, так как документ не несет каких-либо прямых юридических последствий.

Сейчас в Евросоюзе не существует законодательной базы для внесения стран в списки государств — спонсоров терроризма. Поэтому все, что делает резолюция, — отражает мнение большинства депутатов Европарламента.

За последние годы те приняли целую серию антироссийских документов. Резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» поддержали 494 человека; еще 58 проголосовали против; оставшиеся 44 воздержались.

Документ содержит ряд рекомендаций. Во-первых, они касаются санкций. Так, парламентарии призывают Совет ЕС ввести рестрикции против большего числа лиц; страны-кандидаты в ЕС просят присоединиться ко всем введенным санкциям против России.

Во-вторых, евродепутаты предлагают Еврокомиссии и государствам-членам ЕС рассмотреть возможные меры против стран, «пытающихся помочь России обойти введенные санкции». Также они настоятельно призывают комиссию сделать наказание за обход санкций «эффективным, пропорциональным и сдерживающим».

В-третьих, Европарламент жаждет «немедленного и полного эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана», а также полностью отказаться от газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Днем ранее члены ПАСЕ сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». Авторы документа призвали страны-участницы организации «оказывать на Россию максимальное давление».

Это противоречит видению ситуации в Белом доме. Ранее 5-tv.ru сообщал, что США окончательно отказались причислять Россию к «государствам — спонсорам терроризма». Там заявили, что это вредит «продвижению вперед».