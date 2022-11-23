Путин рассказал о беспокойстве лидеров стран Африки из-за ситуации с удобрениями

Эфирная новость 38

«Коллективный Запад» пытается давить на РФ санкциями, но по факту делает хуже только себе самому и тем, кто в настоящий момент действительно в сложной ситуации.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Bihlmayer; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия готова к расширению экспорта удобрений. Это сегодня заявил президент Владимир Путин на встрече с главой профильной комиссии союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Мазепиным.

Сейчас в портах Европы из-за санкций заморожены более 400 тысяч тонн российских удобрений. Одно судно, например, вообще не может покинуть порт Риги уже восемь месяцев.

Владимир Путин сообщил, что Москва находится в контакте с Генсеком ООН по вопросу разблокировки каналов поставок российских удобрений из европейских портов. Кроме того, есть планы обсудить с организацией возможность отправки аммиака через Украину.
Президент назвал «неприемлемой» ситуацию, когда России не дают экспортировать удобрения нуждающимся странам.

«Напрямую со мной связывались по этому вопросу лидеры нескольких африканских стран, которые, конечно, не понимают, что происходит, поскольку все время речь идет о необходимости помощи беднейшим странам, и по вопросам, совершенно не связанным с продовольственной безопасностью, эти поставки, даже безвозмездные поставки, блокируются. Это совершенно неприемлемо, но это происходит. Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить, прежде всего, интересы наших сельхозпроизводителей, которые демонстрируют очень хорошие показатели, оказать поддержку вашим традиционным клиентам, потребителям, но и нашим друзьям в развивающихся странах», — подчеркнул глава государства.

Мазепин также сегодня рассказал о реализации крупного проекта в Краснодарском крае. В Тамани сейчас строят порт, откуда можно будет отправлять российский аммиак за границу в обход европейских терминалов.

-1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:58
Во Франции назвали Крым российским и призвали не брать Украину в ЕС
18:49
Канье Уэст попросил у Трампа помощи на президентских выборах в США
18:45
Несколько десятков человек пострадали в результате мощного землетрясения в Турции
18:26
Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»
18:15
В Приморье задержали браконьера, хранившего шкуру, череп и кости амурских тигров
18:06
Путин рассказал о беспокойстве лидеров стран Африки из-за ситуации с удобрениями

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика