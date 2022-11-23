Маленькая, да удаленькая: чем и для кого опасна мышиная лихорадка

В год инфекционным заболеванием заражаются до восьми тысяч человек, и в некоторых случаях все заканчивается летальным исходом.

Жители Башкирии — в панике, в двух районах региона у школьников диагностирована мышиная лихорадка. По информации издания «Башинформ», местные медики сейчас спасают жизнь детей. По неподтвержденным данным, у некоторых болезнь дала осложнение на почки. Каковы шансы пациентов на выздоровление, как распознать недуг и с какой болезнью его можно перепутать — на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru ответил врач-эксперт Тимур Пестерев.

Как распознать

«Мышиная лихорадка — по-другому еще называется геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Инфекционное заболевание довольно нередко встречается, где-то семь-восемь тысяч случаев в год бывает. Симптомы очень такие специфические — это геморрагическая сыпь, то есть кровоизлияния большие, поражаются сосуды соответственно. Могут возникнуть нарушения в работе почек», — отметил собеседник.

И это далеко не все неприятности, которыми сопровождается болезнь. По словам врача, больной также может почувствовать боль и ломоту в мышцах, озноб, у некоторых начинается конъюнктивит — все это в течение первых трех дней по ошибке легко перепутать с гриппом. До тех пор, пока не добавятся новые симптомы: тошнота, рвота, отеки, боли в спине — в области почек. Они могут свидетельствовать о том, что человек уже в тяжелом состоянии. До этого доходит, если пациент запустил болезнь или неправильно лечился.

«Вот если человека не лечить на этом этапе, уже есть риски внутреннего кровотечения. А если внутреннее кровотечение, то летальный исход возможен», — предупредил специалист.

Полгода на выздоровление

Но даже при благоприятном исходе пациент, заразившийся мышиной лихорадкой, как правило, встает на ноги долго — месяц, два, а то и больше. Кроме того, есть риск серьезных осложнений.

«Полностью человек избавляется от самого вируса и всех симптомов только спустя четыре-семь месяцев. И есть риски получить серьезные осложнения, угрожающие будущей жизни. Там и иммунная система страдает, и панкреатит может начаться, и отек легких, и менингит, и почечная недостаточность — много последствий», — подчеркнул врач.

При этом заметил, что многое зависит от возможностей организма: кого-то болезнь обходит стороной, некоторых может подкосить всерьез и надолго. В зоне риска — люди со сниженным иммунитетом.

«В наиболее уязвимом положении находятся люди с так называемым скомпрометированным иммунитетом или несовершенным иммунитетом — это люди с соматическими какими-то заболеваниями тяжелыми», — уточнил собеседник.

Как защититься

По словам врача, заражение мышиной лихорадкой происходит либо контактно-бытовым, либо воздушно-капельным путем. А главные переносчики — грызуны. Достаточно вдохнуть воздух там, где наследили мыши, и болезнь может накрыть с головой. Так что соломинку здесь не подстелить, особенно это касается жителей частного сектора.

«Когда холодает, они перемещаются в более теплые какие-то места дома, сараи… Продукты их жизнедеятельности в этом доме остаются, и это все в пыль превращается. И если человеку не повезло оказаться в таком помещении, он может заразиться», — пояснил врач.

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