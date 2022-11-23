Захарова об уголовных делах на Украине против убитых пленных РФ: «Аморально»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 55

Захарова считает аморальными уголовные дела на Украине против убитых пленных

Захарова об уголовных делах на Украине против убитых пленных РФ: «Аморально»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Специальная военная операция России

Преступления, совершенные украинскими неонацистами, не имеют срока давности и должны быть расследованы.

Уголовные дела на Украине против убитых российских военнопленных являются аморальными. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«Все, что было сделано киевским режимом вокруг этого преступления, само по себе также аморально и преступно», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, расстрел безоружных бойцов РФ — это преступление, которое не должно перейти в разряд забытых или вялотекущих уголовных дел. Дипломат назвала сегодняшние времена парадоксальными, поскольку российской стороне все чаще приходится доказывать основные понятия, взятые за основу человечеством.

До этого в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали кадры где зафиксированы тела более десяти российских пленных солдат. На записи видно, что последние безоружны.

Ранее 5-tv.ru писал, почему, по мнению Украины, Евросоюз не имеет права уставать от помощи Киеву.

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