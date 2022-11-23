Не вернуть: врач рассказал, какие инъекции могут привести к слепоте

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 54

Врач Ивкин рассказал о риске слепоты при неправильных инъекциях филлерами в нос и лоб

Не вернуть: врач рассказал, какие инъекции могут привести к слепоте

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Одно неправильное движение — и человек теряет возможность видеть на всю жизнь.

Неправильно выполненные инъекции в области носа и лба могут привести к моментальной и необратимой слепоте. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин.

Как объяснил специалист, рядом с местом введения инъекций находятся кровеносные сосуды, напрямую связанные с глазной артерией. Для точных инъекций врач должен иметь глубокие знания в анатомии лица и кожи, иначе такая процедура обернется потерей зрения.

«Инъекции филерами на основе гиалуроновой кислоты — это не всегда легко и безопасно. При коррекции лба или носа есть вероятность попадания частицы филера в кровеносные сосуды, которые сообщаются с глазной артерией, что приводит к немедленной и безвозвратной потере зрения», — объяснил Владимир Ивкин.

Эксперт посоветовал обращаться к квалифицированным специалистам и обязательно проверять у них наличие высшего медицинского образования.

«Лучшим советом в вопросе по данной процедуре будет только одно — доверяйте свое лицо квалифицированному и дипломированному специалисту. Не спешите бежать к первому косметологу, чьи работы вам понравились в соцсетях. Это должен быть врач с оконченным высшим медицинским образованием и желательно окончивший ординатуру по дерматовенерологии», — посоветовал Ивкин.

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