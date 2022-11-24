Небензя: Украина не готова к мирному диалогу с Россией

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 5

Российский политик категорично отверг заявления Зеленского о готовности сесть за стол переговоров.

Небензя: Украина не готова к мирному диалогу с Россией

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Постпред РФ Василий Небензя выступил на заседании СБ ООН по Украине. В ходе своей речи он сообщил ООН о том, что украинская сторона, несмотря на последние заявления главы Незалежной Зеленского, не готова к мирным переговорам.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заметил дипломат.

Политик отметил, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей территориальной целостности России, — одна из целей СВО и она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили РФ начать спецоперацию.

«Пока то, что мы слышим от Зеленского, — это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов», — заявил Небензя.

Западные кураторы Киева такую безответственную линию Киева только поощряют, добавил постпред РФ при ООН, ведь им выгодна «война на территории Украины до последнего украинца, позволяющая их военно-промышленному комплексу получать колоссальные прибыли, а также испытывать натовское вооружение.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как Зеленский попал в ловушку и кто запрещает ему начать мирные перговоры с Россией.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.50
-0.16 62.29
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

2:36
Небензя: Украина не готова к мирному диалогу с Россией
2:24
От бокала ничего не будет? Гинеколог рассказала, можно ли пить алкоголь беременным
2:09
Россия ждет от ООН принципиальной оценки фактов казни и пыток со стороны ВСУ
1:50
Украинские националисты начали репрессии против мирного населения в Херсоне
1:32
Расставляем приоритеты! Тимофей Баженов рассказал, как выжить в лесу зимой
1:13
Земля ушла из-под ног: лыжник чуть не стал жертвой лавины в Хакасии

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика