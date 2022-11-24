Небензя: Украина не готова к мирному диалогу с Россией

Постпред РФ Василий Небензя выступил на заседании СБ ООН по Украине. В ходе своей речи он сообщил ООН о том, что украинская сторона, несмотря на последние заявления главы Незалежной Зеленского, не готова к мирным переговорам.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заметил дипломат.

Политик отметил, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей территориальной целостности России, — одна из целей СВО и она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили РФ начать спецоперацию.

«Пока то, что мы слышим от Зеленского, — это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов», — заявил Небензя.

Западные кураторы Киева такую безответственную линию Киева только поощряют, добавил постпред РФ при ООН, ведь им выгодна «война на территории Украины до последнего украинца, позволяющая их военно-промышленному комплексу получать колоссальные прибыли, а также испытывать натовское вооружение.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как Зеленский попал в ловушку и кто запрещает ему начать мирные перговоры с Россией.