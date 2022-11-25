Осторожный живет скучнее, но дольше. Китайский совет дня на пятницу, 25 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 43

Этот день эмоций и страстей может привести к получению травмы.

Осторожный живет скучнее, но дольше. Китайский совет дня на пятницу, 25 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 25 ноября?

В пятницу может «поштормить». Всех вокруг и вас самих будут захлестывать эмоции и очень важно направить их в полезное русло. Если почувствуете, что не справляетесь с энергетическим напором дня лучше возьмите паузу. Сохранить энергию иногда бывает важней, чем потратить ее на пробивание лбом стенки.

Совет дня: если вас потянет в пятницу в дорогу — пять раз подумайте, прежде чем туда отправиться. Энергии дня увеличивают импульсивность, которая может сыграть с вами злую шутку.

Предупреждение дня: пятница потенциально травмоопасна. Будьте предельно внимательны на дорогах, не рискуйте понапрасну и отложите на потом экстремальные развлечения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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