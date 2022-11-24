Не присутствует лично: Небензя изобличил обман Зеленского

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 77

Постпред РФ Небензя предположил, что в ООН включают запись обращения Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off; 5-tv.ru

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Сам факт дистанционного участия президента Украины — нарушение правил ООН.

Валдимир Зеленский использует мероприятия Организации объединенных наций как трибуну для выступлений, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что Россия не против участия Украины, но попросил соблюдать правила организации.

«Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его (Владимира Зеленского — Прим. ред.) участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности», — отметил политик.

Дипломат добавил, что у него вызывает сомнения присутствие Зеленского на собраниях ООН даже в видеоформате.

«Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение», — сказал Небензя.

Постпред добавил, что Зеленский ни на одном совещании не пробл дольше, чем длилась его речь.

«И ни на одном заседании Совета, к которому господин Зеленский обращался, он не пробыл до конца, а, скорее всего, ни секунды», — добавил он.

Также Небензя добавил, что «выступающий» по видеосвязи Зеленский не реагирует на происходящее в зале.

«Его не интересует мнение членов Совета. Для него это просто трибуна», — заключил Небензя.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Зеленский не готов к мирному диалогу с Россией.

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