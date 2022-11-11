Приговоренный к депортации блогер Некоглай разрыдался в суде: «Хочу домой»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 213

Молодой человек, осквернивший подвиг российского солдата, ждет скорой депортации на родину, в Молдавию.

Фото, видео: Instagram* / nekoglaij1337; пресс-служба Мосгорсуда

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Тема:
Специальная военная операция России

Блогер Некоглай (Николай Лебедев — Прим.ред), пародировавший подвиг российского солдата, расплакался в суде. Молодой человек в ближайшее время покинет Россию в принудительном порядке — как стало известно 5-tv.ru законность данного решения подтвердил Московский городской суд 11 ноября.

Во время заседания Николай попросил депортировать его из России как можно скорее.

«Я хочу, чтобы меня депортировали как можно быстрее, я не хочу обжалования», — заявил он во время процесса.

В эти минуты на лице Некоглая читалось полное отчаяние, нервы настолько сдали, что блогер даже пустил слезу. О его настроении говорил и внешний вид — с горя он даже побрился на лысо. А еще несколько дней назад парень был весел и полон желания шутить.

О задержании Николая Лебедева стало известно 9 ноября. Это произошло после того, как в сети появился пародийный ролик молодого человека, на котором он изображал солдата, отбивающего гранаты. В то время как вся страна была восхищена поступком российского военнослужащего, блогер нашел в нем повод для смеха.

В тот же день, через несколько часов после задержания блогера, Пресненский суд Москвы принял решение о его депортации в Молдавию, признав виновным в нарушении правил въезда в РФ. А через два дня Московским городским судом была рассмотрена жалоба защиты молодого человека на данное решение, однако вышестоящая инстанция сочла его законным.

Ранее 5-ru рассказывал, как расценил поступок Некоглая депутат Госдумы Николай Валуев.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
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