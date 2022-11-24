Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 69

Так соседи хотят «восстановить историческую справедливость», но петиция на сайте украинского президента вряд ли наберет необходимое количество голосов.

Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

Фото: Planet Pix via ZUMA Press

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На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась интересная петиция, которая предлагает переименовать Россию в Московию.

«Официально переименовать название «Россия» на «Московия». Заменить термин «русский» на «московский», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», — написано в обращении к Зеленскому.

Как отметил автор петиции, Россия как страна существует только 301 год, а ее историческим названием была Московия.

«Называя государство Россией, мы легализуем ее ложь и подтверждаем, что согласны с ее версией истории», — написал автор.

Примечательно, что петиция пока набрала меньше 100 голосов из необходимых 25 тысяч. Собирать голоса будут еще 92 дня.

Украина давно задумывается о том, чтобы переименовать Россию. Подобное предложение в 2021 году Владимиру Зеленскому направил Львовский и Ровенский облсоветы, позже идею поддержал и Киевский совет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленскому предложили перевести украинский алфавит на латиницу.

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Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

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