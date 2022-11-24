Руссо о скандале с Пригожиным: «Если на его руках нет крови невинного человека, пусть хорошо спит»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 1 195

Музыкант не собирается никого судить, а предпочитает смотреть только вперед. Но почему же свое похищение он связывает со знаменитым продюсером? И так ли это на самом деле?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Продюсер Иосиф Пригожин недавно говорил, что все обвинения в его сторону от певца Авраама Руссо просто попытка пропиариться. Исполнитель прокомментировал слова своего оппонента в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на творческой встрече, посвященной кубинской культуре, в клубе VARVARKA III. Звезда эстрады желает продюсеру крепкого здоровья.

«Собака лает, караван идет. Он может сказать все, что угодно. Если он считает это способом пиариться, он перепутал немножко между мной и собой. Я не пиарюсь. Если его совесть чиста, на его руках нет крови невинного человека, и он хорошо спит, пусть спит дальше», — прокомментировал Руссо.

Собеседник добавил, что не испытывает к Пригожину злости. В сентябре продюсер сказал, что Руссо «пытается о себе напомнить любым способом». Мужчина заявлял, что артиста нужно проверить на детекторе лжи, чтобы тот рассказал всю правду. Иосиф Игоревич подчеркивал, если его доведут до определенного состояния, он наймет лучших адвокатов в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Авраама Руссо задержали в аэропорту США.

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