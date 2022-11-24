Журналиста Андрея Караулова объявили в федеральный розыск

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 178

Как стало известно из базы МВД, розыск ведется «по статье УК РФ».

Журналиста Андрея Караулова объявили в федеральный розыск

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Караулова. Об этом сообщается в базе ведомства.

Розыск Караулова ведется «по статье УК РФ». По какой именно, на данный момент неизвестно.

3 ноября Андрей Караулов выразил предположение, согласно которому он якобы проходит свидетелем по делу о вымогательстве крупной суммы у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В тот же день московские приставы ограничили журналисту выезд из страны из-за неоплаты штрафа. Однако он спешно покинул страну, несмотря на запрет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ксения Собчак сняла рабочие обязанности со своего коммерческого директора Кирилла Суханова, который на данный момент находится в СИЗО по делу о вымогательстве у Сергея Чемезова.

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