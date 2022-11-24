Лихачев объяснил, кто «водит за нос» МАГАТЭ без цели завершить переговоры по ЗАЭС

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Лихачев: США «водят за нос» МАГАТЭ без цели завершить переговоры по ЗАЭС

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Киевский режим не оставляет попыток бомбить Запорожскую атомную электростанцию, понимая все риски для людей.

Россия делает все возможное, чтобы остановить атаки Киева на Запорожскую АЭС и предотвратить катастрофу. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что постоянно находится в контакте с МАГАТЭ, которое, в свою очередь, пытается повлиять на европейских лидеров.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что для нас важно, чтобы ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна диверсионная группа близко не приближались к территориям станции. Но в данном случае ключ, еще раз хочу подчеркнуть, даже может быть не в Киеве, а в Вашингтоне, пока политические спонсоры Киева не одобрят этот подход, очевидно, что киевские власти будут вводить МАГАТЭ за нос и вести переговоры без цели их завершить», — заметил Лихачев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Лихачев объяснил, кто «водит за нос» МАГАТЭ без цели завершить переговоры по ЗАЭС

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