Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в 2022 году

Выплата денежных средств происходит исключительно по желанию работодателю.

Выплата тринадцатой зарплаты не является обязательной. Деньги перечисляются исключительно по решению работодателя. Об этом рассказала юрист Наталья Грешнова.

«Не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников, или тех, у кого большой стаж в данной организации», — рассказала она в интервью агентству «Прайм».

Как пишет URA.RU, эксперт отметила: дополнительную зарплату с основном получают бюджетники, военнослужащие и сотрудники крупных компаний в случае прибыльного года. Кроме того, информация о такой выплате может быть прописана в положении об оплате труда. Размер дополнительного финансового стимулирования определяет работодатель. Он также может ее заменить, например, на абонемент в спортзал или путевку на отдых.

Как ранее писал 5-tv.ru, многие люди берут кредиты. И не один, а сразу несколько. В какой-то момент ситуация становится безвыходной: платить просто становится нечем. В этом случае спасение одно: банкротство. Вокруг масса объявлений, где предлагают законным способом списать долги. На вопрос о том, действительно ли это путь к финансовой свободе, ответил юрист Олеся Зубченко.