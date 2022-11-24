Алла Довлатова расплакалась, говоря о России

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 64

Актриса Довлатова не смогла сдержать слез на словах о любви к России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Актриса гордится русским народом и абсолютно уверена, что он пройдет через любые испытания.

Алла Довлатова расплакалась, рассказывая о своей любви к России и русскому народу. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru актриса рассказала, что невероятно гордится своей страной и абсолютно уверена, что русский народ пройдет через любые испытания.

По словам Довлатовой, она видит в специальной военной операции России не только защиту Донбасса, но и защиту русского народа от постоянного втягивания в конфликт и нападок со стороны Запада. Для того, чтобы понимать суть своей Родины, необходимо знать ее историю, подчеркнула звезда.

«Я верю, что мы победим, что мы выстоим. Я знаю историю своего Отечества — мы никогда никого не обижали. На территории России проживает столько национальностей — и мы всех любим, всех уважаем, за всех заступаемся, всем помогает. Это наша ментальность», — рассказала Алла Довлатова.

С теплотой отзываясь о родной стране, Алла Довлатова не смогла сдержать бушевавших внутри эмоций — на ее глазах выступили слезы.

«Для меня счастье, что я родилась в этой стране. Вот прям слезы гордости, так сильно я люблю свою Родину», — дрожащим голосом сказала звезда.

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