Экс-канцлер ФРГ Меркель рассказала, что ей помешало наладить диалог с Россией

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Меркель заявила, что ей не дали выстроить отношения с Россией до ее ухода с поста канцлера

Экс-канцлер ФРГ Меркель рассказала, что ей помешало наладить диалог с Россией

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON / ТАСС

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По словам немецкого политика, ей не хватило срока действия полномочий для успешного диалога с Владимиром Путиным.

Бывший немецкий лидер Ангела Меркель призналась, что летом 2021 года ей не удалось наладить конструктивный диалог с Россией. Об этом экс-канцлер рассказала в беседе с журналистами Spiegel.

Меркель сообщила об их общем с французским президентом Эммануэлем Макроном намерении еще раз попытаться наладить диалог с Владимиром Путиным в рамках Европейского совета, но так как полномочия бывшего канцлера ФРГ подходили к концу, ей не удалось претворить эту идею в жизнь.

Когда же попыталась обратиться к другим политикам, не нашлось никого, кто взялся бы за решение этой задачи. Все, к кому обращалась Меркель, отвечали, что ей нужно перепоручить это кому-то более влиятельному.

Немецкий политик объяснила, что если бы в ходе выборов в немецкий парламент в сентябре 2021 года она снова претендовала на высший политический пост Германии, то смогла бы потом всерьез заняться этой инициативой.

Однако, по словам Ангелы Меркель, она не жалеет о принятом решении не баллотироваться больше на пост канцлера ФРГ, так как немецкая внешняя политика нуждалась в новом подходе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признании Ангелы Меркель в том, что мир в Европе невозможен без участия России.

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