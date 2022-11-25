Драка водителей в Петербурге закончилась стрельбой и госпитализацией

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Агрессивные участники дорожного движения не поделили проезжую часть.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дорожный конфликт с дракой и стрельбой произошел в Петербурге. Началось все с банальной ситуации: две машины не поделили полосу. Водитель легковушки слегка подрезал кроссовер, и его владельцу это не понравилось. На словах он пытался объяснить оппоненту, что тот не прав, потом в ход пошли кулаки, а финальным аргументом стал травматический пистолет.

Водитель легковушки получил ранение, сейчас он в больнице, ему делают операцию. Врачи говорят угрозы для жизни нет. А стрелка задержали полицейские, которые оперативно прибыли на место ЧП.

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