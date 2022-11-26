Сейчас электронные права отображаются в виде трех сменяющихся QR-кодов, которые считываются специальным устройством.

Российские водители теперь смогут предъявить на дороге электронные права. Сделать это можно с помощью приложения «Госуслуги. Авто», которое доступно в социальной сети «ВКонтакте».

Отныне в электронном видео можно передать доверенность на управление автомобилем, предъявить СТС и водительское удостоверение сотруднику ГИБДД, а также получить доступ к полной информации о транспортном средстве.

Сейчас электронные права отображаются в виде трех сменяющихся QR-кодов, которые считываются специальным устройством. Чтобы предоставить их сотруднику, нужно:

зайти в приложение «ВКонтакте»;

во вкладке «Сервисы» открыть мини-приложение «Госуслуги»;

выбрать раздел «Авто»;

авторизоваться через портал «Госуслуги».

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