Нино Нинидзе ответила на слухи о воссоединении со звездой «Диверсанта» Плетневым

Актриса рассталась с Кириллом Плетневым три года назад, а после появления вместе на мероприятии их снова приняли за пару.

Актриса Нино Нинидзе ответила на слухи о воссоединении с бывшим мужем Кириллом Плетневым. Пару заподозрили в отношениях после того, как актеры вместе появились на одном из мероприятий. На нем звезда «Диверсанта» был со своей бывшей очень обходительным и внимательным — вручил Нино букет цветов, а потом ушел в ее же компании. Между тем, все это было еще в сентябре, а общественность продолжает делать выводы. И напрасно, считает Нино Нининидзе.

«С Максимом Эммануиловичем все нормально. Все хорошо — мы вместе», — заверила она в интервью программы «Георгий За Кадром» на YouTube.

При этом знаменитость подчеркнула, что очень не любит говорить о личном, более того, считает неправильным обсуждать третьего человека в его отсутствие.

«Честно скажу, я не люблю на эти темы говорить. Про личную жизнь. Моя жизнь стала очень сильно меняться последнее время. Так как все меняется, мне сейчас трудно и тяжело. Все что пишут в интернете — не нужно этому верить», — добавила она.

На вопрос журналиста о ревности к бывшей Максима Виторгана Нинидзе отметила, что не имеет к этому никакого отношения и желает счастья всем, кто присутствует в ее системе координат. Тем более, что сын Нино Александр очень дружит с Платоном, сыном Ксении Собчак и ее возлюбленного.

Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев расстались в 2019 году, для звезды «Диверсанта» это был тяжелый период жизни, и он сам это не скрывал. Однако бывшим удалось сохранить дружеские отношения. С Максимом Виторганом артистка встречается уже около трех лет — пара не любит афишировать свои отношения и старается не комментировать личную жизнь.

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