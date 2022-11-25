Жительница Новосибирской области заявила о гибели младенца из-за пьяного врача

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По факту случившегося проводится проверка. Вмешался Следственный комитет. Детали трагедии уточняются.

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Гибель полуторамесячного ребенка расследуют в Новосибирской области. С неустановленным диагнозом его доставили в реанимацию Чистоозерной больницы, где он позднее скончался. Мать малыша обвинила в произошедшем — анестезиолога, который, по ее словам, был пьян.

Женщина утверждает, что врач в течение шести часов был не в состоянии поставить ребенку катетер. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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Жительница Новосибирской области заявила о гибели младенца из-за пьяного врача

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