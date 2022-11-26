Намордник, поводок и опасные породы: правила выгула собак в России

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 31

Выгул опасных пород без намордника и поводка в России чреват штрафом хозяина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Нарушения чреваты штрафами до пяти тысяч рублей.

Собака — лучший друг человека. Однако порой питомец может доставлять радость только своему хозяину. Поэтому стоить помнить несколько правил выгула четвероногих.

При совместной прогулке с собакой стоить помнить, что должна соблюдаться безопасность окружающих, а также других животных на улице. Не забыть нужно и о сохранности имущества как физических, так и юридических лиц.

Поводок и намордник

Выгуливать пса необходимо на поводке с прикрепленным к ошейнику жетоном. На нем должны быть указаны кличка собаки, адрес владельца и контактный номер телефона. Мало ли, верно?

Спускать с поводка питомца можно только в малолюдных местах. Намордник, как и сам поводок, обязательны в магазинах, учреждениях, на рынках, детских площадках, пляжах и в общественном транспорте.

Штрафы за несоблюдение правил

Нарушения чреваты штрафами до пяти тысяч рублей. Ограничения устанавливаются на уровне регионального законодательства. Правительством РФ утвержден перечень потенциально опасных пород собак. Их выгул без намордника и поводка запрещен почти везде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грозит владельцам собак опасных пород за нарушение правил выгула.

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