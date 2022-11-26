В МАГАТЭ заявили об угрозе эффекта «грязной бомбы» из-за ударов по Запорожской АЭС

Риски фатальных последствий от ударов ВСУ по Запорожской АЭС вполне реальны. Об этом заявил заместитель главы МАГАТЭ, управляющий департаментом ядерной энергии Михаил Чудаков. В числе прочего, он уточнил, что в случае попадания артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом, который располагается на территории промзоны, может произойти эффект «грязной бомбы».

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится „грязная бомба“. Бомбы в виде бомбы и искать не надо», — заявил Чудаков в беседе с РИА Новости.

Контайнмент является герметичной оболочкой. Это — пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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