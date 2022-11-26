Певица Алекса внесла свекровь в «черный список» и запретила видеть внучку

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 32

Алекса занесла свекровь в черный список

Певица Алекса внесла свекровь в «черный список» и запретила видеть внучку

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина не понимает, что происходит. Она надеется в ближайшее время увидеть малышку.

Певица Алекса занесла свою свекровь Лилию Соловьеву в черный список во всех социальных сетях и не дает ей видеться с внучкой. Об этом пишет StarHit.ru.

«Прошло уже более полугода, как я не видела и не слышала свою внучку, любимую бусинку, мою кровиночку. Я знаю, что придет время и Адрианочка обязательно приедет к бабушке в гости. Мы будем пить чай, есть бабушкины блины или сырники», — цитирует издание Лилию Соловьеву.

Тем не менее она прекрасно ладит с бывшей избранницей своего сына Вячеслава Дайчева — Сашей Сивковой. Хотя ее сын бросил беременную Сашу ради Алексы.

Напомним, что бывшая участница «Фабрики звезд» Алекса родила от Дайчева в апреле этого года дочку. Сама артистка много раз признавалась, что искренне счастлива в браке с супругом и хотела бы родить от него еще одного ребенка.

Ранее 5-tv.ru привел слова эксперта, который объяснил, чем грозит экстремальная худоба Алексы.

-6° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря

Последние новости

20:09
Названа причина смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея
19:57
Певица Алекса внесла свекровь в «черный список» и запретила видеть внучку
19:35
Продюсер Лавров оценил шансы Хаматовой «прижиться» в Латвии
19:16
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря
19:05
Звезда картины «Любовь и голуби» о сбежавших артистах: «Россия смоет эту попсу»
18:50
«Они стоят во главе»: кто определит кандидатуру будущего президента Украины

Сейчас читают

Звезда картины «Любовь и голуби» о сбежавших артистах: «Россия смоет эту попсу»
Смотри внимательнее: можно ли по оправе очков выявить маньяка
«Он это признал»: психиатр оценил шансы сына Михаила Ефремова избавиться от алкоголизма
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео