«Я возмущена»: Ангелина Вовк разнесла Ротару за русофобскую позицию

Знаменитая телеведущая на протяжении долгого периода времени поддерживала тесную дружбу с певицей. Что изменилось между звездами?

Известная телеведущая Ангелина Вовк обрушилась с критикой на украинскую певицу Софию Ротару за ее русофобскую позицию. Об этом знаменитость рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов.

По ее мнению, Ротару не просто поддерживает Украину, но и оказывает помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) рублем.

«Мне было страшно узнать, что она спонсирует этих людей, которые бог знает что сейчас творят с русскими. Там же очень много русских! Как их убивают безжалостно, как их пытают. Я этого не понимаю, просто не понимаю!», — заявила телеведущая.

Ангелина Вовк призналась, что на протяжении долгого периода времени поддерживала тесную дружбу с Софией Ротару. Ранее теледива не замечала у приятельницы таких русофобских настроений.

«Когда я узнала об этом, я содрогнулась. Боже мой, такие люди! Мне как раз пришло известие о том, что разбомбили дом моей родственницы и умерла моя племянница. Как вы думаете, как я могла отреагировать на это? Как всякий нормальный человек, я была возмущена ее поступком!», — заключила Вовк.

Все происходящее телеведущая принимает близко к сердцу. Ангелина Вовк даже не смогла сдержать слез, рассказывая о пережитом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая Ангелина Вовк жестко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.