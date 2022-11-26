«Я возмущена»: Ангелина Вовк разнесла Ротару за русофобскую позицию

|
Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 120

Телеведущая Ангелина Вовк осудила русофобскую позицию Софии Ротару

«Я возмущена»: Ангелина Вовк разнесла Ротару за русофобскую позицию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая телеведущая на протяжении долгого периода времени поддерживала тесную дружбу с певицей. Что изменилось между звездами?

Известная телеведущая Ангелина Вовк обрушилась с критикой на украинскую певицу Софию Ротару за ее русофобскую позицию. Об этом знаменитость рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов.

По ее мнению, Ротару не просто поддерживает Украину, но и оказывает помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) рублем.

«Мне было страшно узнать, что она спонсирует этих людей, которые бог знает что сейчас творят с русскими. Там же очень много русских! Как их убивают безжалостно, как их пытают. Я этого не понимаю, просто не понимаю!», — заявила телеведущая.

Ангелина Вовк призналась, что на протяжении долгого периода времени поддерживала тесную дружбу с Софией Ротару. Ранее теледива не замечала у приятельницы таких русофобских настроений.

«Когда я узнала об этом, я содрогнулась. Боже мой, такие люди! Мне как раз пришло известие о том, что разбомбили дом моей родственницы и умерла моя племянница. Как вы думаете, как я могла отреагировать на это? Как всякий нормальный человек, я была возмущена ее поступком!», — заключила Вовк.

Все происходящее телеведущая принимает близко к сердцу. Ангелина Вовк даже не смогла сдержать слез, рассказывая о пережитом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая Ангелина Вовк жестко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

-6° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
Диагноз по Луне: из-за чего и в каком возрасте умирают разные знаки зодиа...

Последние новости

23:03
«Я возмущена»: Ангелина Вовк разнесла Ротару за русофобскую позицию
22:46
Троих людей в Подмосковье по время застолья мог убить 14-летний подросток
22:29
«Кошмарить противника»: военкор «Известий» показал работу расчетов БПЛА в Песках
22:12
Сын Петросяна сделал сюрприз Татьяне Брухуновой ко дню матери: «Джентельмен!»
21:55
Диагноз по Луне: из-за чего и в каком возрасте умирают разные знаки зодиака
21:43
При каком условии Чулпан Хаматова сможет вернуться в Россию?

Сейчас читают

При каком условии Чулпан Хаматова сможет вернуться в Россию?
Названа причина смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея
Для кого смертельно опасно пить горячие алкогольные напитки?
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео