Что делать, если вам угрожают на работе? Объясняет адвокат Сергей Жорин

Какая статья грозит тем, кто неправомерно угрожает увольнением на работе? Разбираемся с экспертом.

С угрозами увольнения от руководства сталкиваются многие работники офисов и предприятий, однако далеко не все знают, как поступать в таких ситуациях. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что делать, если вам угрожают на работе.

Так, если вас принуждают под угрозой увольнения, например, вступить в интимную связь — это может стать предметом уголовного разбирательства. Поэтому в данном случае можно обращаться в правоохранительные органы.

Если же вас заставляют делать работу, которая не входит в ваш функционал, и угрожают при этом уволить, то все, что вы можете сделать, — написать жалобу в трудовую инспекцию.

В тех же случаях, когда речь идет не об угрозах, а об оскорблениях, то здесь, к сожалению, работнику крайне сложно рассчитывать наказать вышестоящего обидчика. Дело в том, что сейчас в России от оскорблений защищены только представители власти. Об этом гласит 319 статья УК РФ.

«В России работник от оскорбления не защищен. Это административная статья, которая предусматривает штраф, причем пойдет в доход государства — то есть оскорбили тебя, а доход пойдет государству», — констатировал Жорин.

Он добавил, что сейчас эффективной законодательной защиты от оскорблений нет, в отличие от тех времен, когда за это полагалось уголовное наказание.

«Раньше, когда это была уголовная статья, то защищаться можно было вполне эффективно. Я принимал участие в ряде таких уголовных дел на стороне потерпевших. Подавался определенный комплект документов в суд, возбуждалось дело частного обвинения, оскорбивший являлся в суд, должен был оправдываться. Даже если суд выносил оправдательный приговор, оскорбивший еще сто раз подумает, оскорблять ли потерпевшего в дальнейшем», — отметил адвокат.

Ранее Сергей Жорин объяснил, в каких случаях один из родственников не является членом семьи в жилищных спорах.

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