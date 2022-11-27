«Мое сердце разрывалось от боли»: Антонова вспомнила смерть двухмесячного сына

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Актриса Наталия Антонова рассказала о смерти двухмесячного сына

«Мое сердце разрывалось от боли»: Антонова вспомнила смерть двухмесячного сына

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Мальчик родился недоношенным. Актриса вместе с супругом, несмотря на возраст малыша, успели его крестить. Они верили — Коля обязательно наберется сил и поправится. Но чуда не случилось.

Актриса Наталия Антонова вспомнила смерть своего четвертого ребенка. Трагедия произошла в 2018 году. Тот день врезался в ее память, кажется, навсегда.

Во втором браке с врачом-гинекологом Николаем Семеновым актриса родила троих сыновей. Самый младший наследник появился на свет в октябре 2018 года. Малыш родился недоношенным и сразу был помещен в детскую реанимацию. Родители назвали его Колей и крестили. А спустя два месяца сердце грудничка остановилось.

«Ему было всего два месяца. Произошла остановка сердца. Мое сердце разрывалось от боли и непонимания. И вдруг я увидела, Артему (старший сын Антоновой — Прим. ред.) был 21 год, не моего ребенка, а я увидела рядом с собой огромного теплого мужчину, который выносит меня из горя на руках», — рассказала Антонова Андрею Малахову в эфире на федеральном канале.

Актриса тяжело переживала утрату младенца. Она старалась оградить других сыновей от трагедии. Справиться с болью помимо мужа знаменитости помог и сын Артем, который был с мамой круглосуточно. Именно он, по словам Антоновой, и вдохнул в нее желание дальше жить.

Вместе с тем актриса не винит в случившемся врачей. По ее словам, ее изначально предупреждали — шансы на выживаемость мальчика оценивались 50 на 50. Ведь недоношенные дети часто уязвимы. Она благодарна медикам, что они до последнего боролись за жизнь малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими странными ощущениями столкнулась актриса Асель Аскар после смерти восьмимесячного сына.

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