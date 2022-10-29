«С ангелом смерти ничего не сравнится»: похоронившая сына Асель Аскар призналась в странных ощущениях

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 306

Похоронившая сына Асель Аскар призналась в странных ощущениях

«С ангелом смерти ничего не сравнится»: похоронившая сына Асель Аскар призналась в странных ощущениях

Фото: Instagram* / assel.askar

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Наследнику актрисы было всего восемь месяцев, когда случилась трагедия. Женщина не знает, чем успокоить свою душу и залечить сердечные раны.

Звезда фильма «Самая красивая» Асель Аскар которую неделю оплакивает покойного сына. Мальчик скончался в результате тяжелых последствий болезни так скоропостижно, что даже врачи не могли понять, что с ним происходит. Душевные и сердечные раны матери так просто не залечить. Своей болью она делится в социальной сети. Порой ее признания шокируют фанатов.

На днях Аскар записала длинные видео в сторис, где, рыдая, призналась, что ощущает своего покойного сына в животе. По словам девушки, когда она ложится спиной кверху, кажется, будто ребенок толкается у нее под сердцем. Фантомные сигналы доставляют невыносимые муки актрисе.

«А теперь сравните свои проблемы — расставание с парнем, развод, ссоры с родителями, проблемы на работе, простуда, капризы детей и ваша усталость от работы… Это все такая мелочь. С ангелом смерти ничего не сравнится. Все остальное — это пшик», — заключила звезда.

Instagram* / assel.askar

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убитая горем Асель Аскар решилась показать предсмертное фото своего восьмимесячного сына. Поклонники едва сдерживали слезы, смотря на лучезарного мальчишку с картинок. Казалось, с таким не может произойти трагедии.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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