В регионах РФ националисты продолжают попытки совершить теракты

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Россия перестала молча терпеть такие выходки и отвечает — 23 ноября нанесен очередной, уже четвертый по счету, массированный удар по системе военного управления Украины и объектам энергетики.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Украинские спецслужбы не прекращают попыток организовать теракты в российских регионах. На этой неделе ФСБ вскрыла сразу две законспирированные ячейки.

В Воронежской области готовивших теракты на военных и энергетических объектах поймали с поличным, когда те пришли к тайнику с самодельными взрывными устройствами. При задержании они попытались оказать сопротивление и были ликвидированы.

А в Волгоградской области диверсантов взяли живыми, при обыске у них изъяли солидный «армейский» арсенал: магнитные мины, запалы с замедленным действием и крупную сумму денег. Оплата за потенциально громкий «заказ», целью диверсии должен был стать «Южный Поток» — газопровод в Турцию. Врагов остановили. Они не дотянулись.

А вот до Энергодара в Запорожской области снаряды ВСУ долетают регулярно. И на этой неделе особенно часто, двое суток обстреливали атомную станцию. Были, в том числе, попадания по корпусам, где хранится ядерное топливо, новое и отработанное.

Утечки не было, радиационный фон в норме. В МАГАТЭ, чьи эксперты вроде как «дежурят» на станции, привычно разводят руками, якобы не понимая, кто стреляет.

Россия перестала молча терпеть такие выходки и отвечает — 23 ноября нанесен очередной, уже четвертый по счету, массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и объектам энергетики.

Киевские власти снова запутались в показаниях, сколько ракет они сбили, сколько пропустили, хотя результат очевиден: все цели были достигнуты. На Украине произошел самый продолжительный общегосударственный блэкаут.

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